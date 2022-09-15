Вересень, 15 в 2:17

Російські війська не дали нічого мешканцям окупованих територій Харківщини, а тільки спаплюжили усе, до чого торкались.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 14 вересня.

Він нагадав, що протягом минулої доби був з візитом на деокупованих територіях Харківської області.

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– Російська армія перебувала на Харківщині більше п’яти місяців і за цей час окупанти навіть не намагались щось зробити для людей. Тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили. Залишили по собі спустошені села і у деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, які перетворили на смітники. Церкви – розбиті і перетворені, буквально, на туалети, – сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що до звільнених районів деокупованої Харківщини отримали доступ журналісти, як українські, так і іноземні.

Президент наголосив, що світ має побачити руйнування у звільнених містах та селах України та відчути біль, який Росія принесла українцям.

Український глава держави додав, що правоохоронні органи вже отримують свідчення про вбивства, катування та викрадення людей російськими військовими.

– Те, що світ побачив в Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщині, Сумщини. Те, що бачимо зараз на Харківщині – це докази геноциду проти українців. Докази того, що Росія не може принести нічого іншого, крім геноциду, – сказав він.

Президент подякував українським військовим, розвідникам та особисто генерал-полковнику, які допомогли перетворити паніку російських окупантів в справжню істерику.

Володимир Зеленський також додав, що протягом 15 вересня українцям слід очікувати новин з фронту, а сама доба буде “активною”.