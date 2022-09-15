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Факты / Україна

Россияне пытали и убивали: что рассказали жители освобожденной Харьковщины иностранным СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Россияне пытали и убивали: что рассказали жители освобожденной Харьковщины иностранным СМИ
Фото: Генштаб ВСУ

После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области в регион постепенно возвращается нормальная жизнь, а в соцсетях появляется все больше видео, где местные жители радуются вернувшимся украинским защитникам.

И хотя Харьковская область все еще не деоккупирована полностью, а отдельные регионы освобожденных территорий требуют проверки и стабилизации, сюда уже успел приехать президент Владимир Зеленский.

Кроме того, на Харьковщину после освобождения смогли попасть представители иностранных СМИ, которые могут независимо осветить ситуацию в освобожденной области Украины.

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Что писали иностранные медиа о последствиях контрнаступления ВСУ в Харьковской области, которые смогли наконец посетить деоккупированные города и села Украины — читайте в материале на Фактах ICTV.

CNN

Свой материал касательно освобождения Харьковской области американский телеканал назвал: Занавес, защищающий достоинство российских военных, отдернут. А сам репортаж начинается фразой: Царь внезапно остался без одежды, — подразумевая российского президента Владимира Путина.

CNN указывает, что бегство российских военных вследствие украинского наступления было куда более значительным, чем отступление оккупантов из-под Киева. Журналисты телеканала смогли воочию увидеть брошенные укрепленные позиции российских сил, с которых враг ретировался.

— Эти подразделения были окопаны в течение нескольких месяцев, эффективно защищая свои позиции (в чем CNN убедился в течение нескольких недель, проведенных вдоль магистральных дорог к северу от Харькова), и порой находились буквально в нескольких минутах езды от российской границы, — пишет издание.

Телеканал отмечает, что тот факт, что Москва не смогла поддержать свои силы, находящиеся так близко к ее собственной территории, говорит о реальном состоянии ее системы снабжения и вооруженных сил.

— Такое впечатление, что эти отступающие части бежали в пустоту, а не к ядерной державе, которая в феврале рассчитывала победить своего соседа в течение 72 часов, — пишет CNN.

Кроме того, телеканал отмечает, что судя по количеству оставленной военной техники, не похоже, что российские войска осуществляли осторожный и осмотрительный отход.

— Они бежали, оставляя за собой и броню, и драгоценные остатки боеприпасов. По оценкам разведывательного сайта Oryx, со среды по воскресенье было оставлено не менее 338 истребителей, танков и грузовиков, — указывает телеканал.

При этом CNN признает, что российские войска все еще могут побеспокоить украинские силы, однако “характер линии фронта необратимо изменился, как и размеры фронта”.

— Киев внезапно ведет гораздо меньшую войну, вдоль значительно сократившейся линии фронта, против врага, который также кажется гораздо меньше, — продолжает CNN.

Украинское контрнаступление впечатлило иностранных журналистов, из-за чего телеканал допускает, что без внезапного разворота событий “попытка России захватить Донецкую и Луганскую области окончена”. Кроме того, CNN пишет, что после такого успеха ВСУ возвращение границ, которые РФ оккупировала в 2014 году, уже “не кажется надуманным”.

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The New York Times

Американская газета называет наступление ВСУ на Харьковщине “удивительным”, и отмечает, что успех Украины заставил все больше военных аналитиков на Западе пересмотреть свои оценки.

NYT сравнивает освобожденные украинские территории с половиной территории Нью-Йорка. При этом пишет, что контрнаступление Украины застало военные силы РФ врасплох.

— Украинское наступление — это крупное событие. Им нужна была впечатляющая победа, и это она, — написал Джулиан Барнс, один из репортеров издания, готовивший статью для NYT.

В другом материале New York Times пишет, что их репортеры смогли увидеть “признаки отчаяния”, которые остались после бегства российской армии.

— Признаки отчаяния были повсюду. Брошенные военные автомобили. Банки с едой и посуда, оставленные на столах. Почта, разбросанная по полу в офисах. Одежда висела на веревках. Так российская армия покинула город Балаклея на северо-востоке Украины, что свидетельствует о бешеном, хаотичном отступлении российской армии в ходе стремительного контрнаступления, продолжавшегося последние несколько дней, — пишет издание.

Журналисты газеты пообщались с местными жителями, которые смогли застать российских солдат, кричавших по рации, что их бросили.

По словам жителей, которые беседовали с репортерами американской газеты, когда российская оборона вокруг города рухнула, солдаты бежали на любом транспорте, оставляя боеприпасы и оружие, а также личные вещи в квартирах, где они разместились.

— Грузовики проезжали по городу, сигналили, а они забирались на них и уезжали. У них не было боевого духа. Они боялись, — рассказал Игорь Левченко, пенсионер, вспоминая о выводе российской армии после более чем шести месяцев оккупации.

Издание пишет, что показания жителей Балаклеи совпадают с сообщениями из других недавно отвоеванных сел в Харьковской области, где Украина разгромила российские войска, и городов, все еще оккупированных на юге страны.

— Эти свидетельства делают явно заметными очевидные нарушения морального духа и связи в российских оккупационных войсках, которые могут иметь широкие последствия для хода войны, если подразделения в других местах будут страдать от подобных проблем, — пишет NYT.

Издание считает, что моральный дух российских войск является “всего лишь одним из факторов в расчетах Украины” касательно того, сможет ли Киев продлить свои успехи в двух кампаниях — на востоке и на юге.

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The Guardian

Британское издание обратило внимание на места преступлений российских войск в Изюме.

— Изюм на протяжении веков считался воротами на Донбасс… Но сегодня Изюм — это гигантское место преступления, где украинские прокуроры быстро собирают доказательства военных преступлений, предположительно, совершенных русскими, — пишет The Guardian.

Издание также смогло пообщаться с главным прокурором в Харьковской области Александром Фильчаковым.

— После контрнаступления мы обнаружили несколько захоронений местных жителей (по всей Харьковской области. — Ред.), которые были убиты российскими военными. Некоторые из них были даже замучены. Что касается Изюма, ну, мы только начали… — рассказал прокурор.

Жители Изюма рассказали The Guardian, что российские солдаты не давали украинцам покинуть территорию города, кроме как путем “эвакуации” в Россию.

— После прихода русских обстрелы продолжались, они поставили свои танки вокруг центра и вели прицельный огонь. Они не разрешали уехать, только если вы хотели уехать в Россию, — рассказал британским журналистам Виталий Иванович, 64-летний бывший инженер по радиоэлектронике.

The Guardian отмечает, что жители Изюма, с которыми смогли побеседовать их журналисты, “в подавляющем большинстве были рады тому, что украинская армия отвоевала город у россиян”, и выражали ненависть к оккупационным силам РФ.

— Они были заметно травмированы обстрелами и разрушениями, — добавляет издание.

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BBC

Другое британское СМИ, ВВС, также пишет, что в освобожденной Балаклее местные жители рассказывают о пытках и убийствах, совершенных россиянам во время оккупации города.

Так, житель Балаклеи Артем рассказал BBC, что оккупанты удерживали его более 40 дней и пытали электрическим током.

Кроме того, эпицентром жестокости стало городское отделение полиции, которое российские войска использовали в качестве штаба.

Артем рассказал, что он слышал крики боли и ужаса, доносившиеся из других камер. По его словам, оккупанты позаботились о том, чтобы эти крики были слышны, отключив шумную вентиляционную систему в здании.

— Они выключили ее, чтобы все слышали, как кричат люди, когда их бьют током. Они делали это с некоторыми заключенными каждый день… Они делали это даже с женщинами, — сообщил он BBC.

Так поступили и с Артемом, хотя в его случае это было только один раз, пишут журналисты.

При этом BBC со ссылкой на украинских полицейских пишет, что в камерах, рассчитанных на двух человек, российские оккупанты содержали до восьми человек. По словам полицейских, местные жители боялись даже пройти мимо здания, когда там хозяйничали оккупанты, опасаясь, что их схватят российские солдаты.

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Источники: CNN, NYT, NYT, The Guardian, BBC
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