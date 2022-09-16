Вересень, 16 в 17:10

На Сумщині мешканцю одного із сіл Конотопського району повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Він добровільно підгодовував росіян на блокпосту під час окупації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати російських загарбників на блокпосту. Серед іншого чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м’ясом.

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– За це він отримав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та безперешкодно переміщувався по території окупованого на той час району, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Колаборанту загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нещодавно СБУ викрила шістьох колаборантів на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до створеного окупантами “ГУ МВС РФ у Херсонській області”.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ