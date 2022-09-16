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Факти / Україна

Підгодовував окупантів на блокпосту: жителю Сумщини повідомили про підозру

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Підгодовував окупантів на блокпосту: жителю Сумщини повідомили про підозру

На Сумщині мешканцю одного із сіл Конотопського району повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Він добровільно підгодовував росіян на блокпосту під час окупації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати російських загарбників на блокпосту. Серед іншого чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м’ясом.

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– За це він отримав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та безперешкодно переміщувався по території окупованого на той час району, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Колаборанту загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело: Офіс генпрокурора
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