Вересень, 16 в 15:52

Поліція викрила двох аферистів, які ошукали волонтерку з Рокитного Київської області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що волонтерка хотіла придбати авто для українських військових. Жінка перерахувала кошти продавцям, проте машину так і не отримала.

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– Двоє злодіїв цинічно ошукали волонтерку, яка намагалась придбати авто для військових. На початку серпня до нас звернулась жителька Рокитного. Жінка перерахувала кошти продавцям автомобіля, який планувала передати на потреби ЗСУ, але машину так і не отримала, – повідомив він.

Поліцейські Білоцерківщини встановили особи шахраїв. Ними виявились 46-річна жінка та її 41-річний поплічник.

Нєбитов закликав усіх українців бути обережними під час здійснення покупок навіть на відомих онлайн-майданчиках.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку Азов.

За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації “ДНР”.

Фото: Андрій Нєбитов