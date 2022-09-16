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Факты / Україна

Агент РФ пытался устроиться в полк Азов, чтобы передавать врагу данные об ВСУ

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ затримали російського агента
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который пытался устроиться в боевое спецподразделение полка Азов.

По данным следствия, задержанным оказался житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации “ДНР”.

Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов. В частности, проходил службу в отряде специального назначения “республиканской гвардии ДНР”.

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— До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. Однако впоследствии боевик оставил своих предводителей и уехал в Россию. Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы выполнить задание, злоумышленник был перекинут с территории РФ в Украину до начала полномасштабного вторжения, — сообщили в СБУ.

После вхождения в ряды ВСУ он должен был передавать спецслужбам РФ информацию о местах дислокации и перемещения наших войск, а также о количестве их личного состава и техники.

Мужчине сообщено о подозрении в участии в террористической организации. В настоящее время ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

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Источник: СБУ
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