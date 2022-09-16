Сентябрь, 16 в 17:55

На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных, обустроенных российскими оккупантами. Там военные РФ удерживали местных жителей в бесчеловечных условиях и пытали их.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

– Мы можем говорить о тех бесчинствах, которые творились в наших городах. Заходя в Балаклею или Изюм, мы видим огромное количество преступлений, совершенных против гражданского населения. В данный момент можем говорить о наличии как минимум десяти пыточных, — подчеркнул Клименко.

Он уточнил, что оккупанты создали две пыточные в городе Балаклея. Одна из них находилась в отделении местной полиции. Там в камерах в ужасающих условиях рашисты удерживали около 40 человек в течение периода от 7 до 48 дней. Оккупанты издевались над людьми и пытали их. Одна из камер предназначалась исключительно для женщин, и там тоже не было санитарно-гигиенических условий.

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Другая пыточная, где были еще более жестокие, бесчеловечные условия содержания, находилась в помещении типографии. Туда рашисты завезли четыре прозрачных бокса из местного суда, в которых круглосуточно держали людей.

– Были пытки – мы видели на руках у людей следы от электрических обнаженных проводов, по которым пускали ток, когда допрашивали. Были найдены молотки и удавки. Сейчас мы проводим следственные мероприятия по установлению степени повреждений, полученных людьми, — отметил глава Нацполиции.

Еще шесть пыточных российские оккупанты обустроили в городе Изюм: в центре предоставления административных услуг, в зданиях СБУ, прокуратуры, полиции и т.д.

По словам Клименко, полиция уже установила, какие российские подразделения действовали в этих застенках. Это ОМОН из города Тольятти, ФСБ, боевики террористического формирования “ЛНР” и подразделения Росгвардии.

Сейчас на месте массового захоронения людей возле Изюма работают следователи полиции, судмедэксперты и 10 криминалистических лабораторий. Клименко проинформировал, что там насчитывается около 445 захоронений.

Причины и обстоятельства смерти людей, характер полученных ранений будет устанавливать следствие.

– Тела убитых людей, которые похоронены там с марта, нужно будет эксгумировать и идентифицировать. Это работа на многие недели, но мы доведем ее до конца и установим, кто этим занимался, – заявил Клименко.

Глава Нацполиции уточнил, что среди граждан, пострадавших от рук оккупантов, есть иностранцы – студенты медицинского колледжа (семеро граждан Шри-Ланки).

Помимо расследования военных преступлений РФ, перед полицейскими также стоит задача разминировать огромные территории. Враг оставил не деоккупированных территориях Харьковской области огромное количество мин. На днях во время службы там получили ранения четверо правоохранителей, один из которых потерял ногу.

Сотрудники взрывотехнической службы уже обследовали 250 га территории, обезвредили более 6 тыс. взрывоопасных предметов, разминировали мост при въезде в Балаклею, который рашисты заминировали 400 кг тротила.

В Харьковскую область дополнительно направлено более 1 тыс. полицейских. В течение недели открыто 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями РФ.