Более 400 могил: после освобождения Изюма найдено братское захоронение
Массовое захоронение, содержащее около 440 могил, было обнаружено в Изюме, после того, как его освободили из-под российской оккупации.
Об этом британскому изданию Sky News рассказал главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
По словам Болвинова, все тела будут эксгумированы и увезены для проведения судебно-медицинской экспертизы в рамках масштабных усилий полиции и прокуратуры по сбору доказательств предполагаемых военных преступлений России.
Он добавил, что тела были похоронены по отдельности на импровизированной площадке.
SkyNews пишет, что по словам Болвинова, сотрудникам полиции также известно о ряде других мест захоронения после того, как они начали расследовать, какие преступления были совершены в районах Харьковской области, которые несколько месяцев находились под оккупацией России.
— Я могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, которое содержит более 440 могил. Около 440 тел были захоронены в одном месте, — сказал он, говоря об Изюмском участке.
Журналисты спросили Болвинова, может ли он сказать, как погибли жертвы
— Мы знаем, что некоторые были убиты (застрелены, — прим. Skynews), некоторые погибли из-за артиллерийского обстрела, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли из-за авиаударов. Также у нас есть информация, что многие тела еще не опознаны. Так что причины смерти будут установлены в ходе расследования, — сказал он.
Главный следователь Харьковщины рассказал о том, как на него повлияло обнаружение этого места.
— Для меня это было особенно шокирующим и ужасным, это преступление против человечества. Такого не должно быть в цивилизованном мире в 2022 году… Это такая ужасная история и неприятная с любой точки зрения. Я уверен, что зло обязательно будет наказано, — сказал он.
В то же время уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко сообщил изданию Настоящее время, что массовое захоронение ранее снимали сами россияне, пока Изюм находился под оккупацией.
— Это даже не под Изюмом, это в самом Изюме, это кладбище. Есть видео, они (оккупационные войска, — Ред.) сами выставили это видео, когда был оккупирован город, и мы понимали, что нужно это место разыскать после того, как мы деоккупируем эту территорию. Мы так и нашли это захоронение. Но мы не знали, что там будут захоронения и другие какие-то, — сказал он.
По его словам, те кресты, которые стоят на этих могилах, делались на скорую руку.
— И эти могилы – там же только номера. Где-то есть фамилии, где-то их нет, но большинство – это номера. Когда были обстрелы, когда они захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище, — объяснил Котенко.
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, считает, что где-то есть реестр, в котором могут быть подсказки, где оккупанты взяли тело для захоронения.
— Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу, — объяснил Олег Котенко.
Он добавил, что сейчас украинским правоохранителям нужно понять, как гибли люди.
— Я думаю, что это как раз насильственная смерть, и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей – здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Не хочу об этом даже думать, но я думаю, что там есть и погибшие дети, — сказал Котенко.
Напомним, Изюм был деоккупирован в ходе успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, после чего в освобожденный город прибыл президент Владимир Зеленский, который вместе с военными поднял флаг Украины над Изюмом.
Фото: Новинарня