Вересень, 16 в 17:55

На деокупованих територіях Харківщини правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень, облаштованих російськими окупантами. Там військові РФ утримували місцевих мешканців у нелюдських умовах та катували їх.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– Ми можемо говорити про ті безчинства, які творилися в наших містах. Заходячи в Балаклію чи в Ізюм, ми бачимо величезну кількість злочинів, скоєних проти цивільного населення. Наразі можемо говорити про наявність як мінімум десяти катівень, – наголосив Клименко.

Він уточнив, що окупанти створили дві катівні в місті Балаклія. Одна з них знаходилася у відділенні місцевої поліції. Там у камерах у жахливих умовах рашисти утримували близько 40 людей протягом періоду від 7 до 48 днів. Окупанти знущалися над людьми та катували їх. Одна з камер призначалася виключно для жінок, і там теж не було санітарно-гігієнічних умов.

Зараз дивляться

Інша катівня, де були ще жорстокіші, нелюдські умови утримання, знаходилася в приміщенні друкарні. Туди рашисти завезли чотири прозорі бокси з місцевого суду, в яких цілодобово тримали людей.

– Були тортури – ми бачили на руках у людей сліди від електричних оголених дротів, по яких пускали струм, коли допитували. Були знайдені молотки та удавки. Зараз ми проводимо слідчі заходи для встановлення ступеня ушкоджень, які отримали люди, – зазначив голова Нацполіції.

Ще шість катівень російські окупанти облаштували в місті Ізюм: у центрі надання адміністративних послуг, в будівлях СБУ, прокуратури, поліції тощо.

За словами Клименка, поліція вже встановила, які російські підрозділи діяли в цих катівнях. Це ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, бойовики терористичного формування “ЛНР” та підрозділи Росгвардії.

Наразі на місці масового поховання людей біля Ізюма працюють слідчі поліції, судмедексперти та 10 криміналістичних лабораторій. Клименко поінформував, що там нараховується близько 445 захоронень.

Причини та обставини смерті людей, характер отриманих ними поранень буде встановлювати слідство.

– Тіла вбитих людей, які поховані там з березня, треба буде ексгумувати та ідентифікувати. Це робота на багато тижнів, але ми доведемо її до кінця і встановимо, хто цим займався, – заявив Клименко.

Голова Нацполіції уточнив, що серед громадян, які постраждалих від рук окупантів, є іноземці – студенти медичного коледжу (семеро громадян Шрі-Ланки).

Окрім розслідування воєнних злочинів РФ, перед поліцейськими також стоїть завдання розмінувати величезні території. Ворог залишив не деокупованих територіях Харківщини величезну кількість мін. Днями під час служби там отримали поранення четверо правоохоронців, один із яких втратив ногу.

Працівники вибухотехнічної служби вже обстежили 250 га території, знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів, розмінували міст при в’їзді в Балаклію, який рашисти замінували 400 кг тротилу.

На Харківщину додатково направлено понад 1 тис. поліцейських. Протягом тижня відкрито 204 кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами РФ.