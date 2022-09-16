Может быть хуже Бучанской трагедии: омбудсмен о массовых захоронениях в Изюме

Сентябрь, 16 в 16:13

Количеством погибших освобожденный Изюм в Харьковской области может превышать трагедию Бучи на Киевщине. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

По его словам, сейчас в Изюме началась эксгумация тел на локациях массового захоронения, где нашли по меньшей мере 450 могил пока неизвестных людей.

– Сейчас мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для последующей идентификации лиц погибших. К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока неизвестно. Но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию, — считает он.

Омбудсмен рассказал, что одну из локаций они нашли благодаря видео, которое в свободный доступ выложили российские оккупанты.

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Для безопасной эксгумации территория была зачищена, поскольку сохранялась высокая вероятность минной опасности. По словам Олега Котенко, он занимает должность с конца мая и видит подобное впервые.