Сентябрь, 19 в 10:38

Во вторник, 20 сентября, в Киеве откроются первые три ресторана McDonald’s.

Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

Об этом сообщила глава отдела корпоративных коммуникаций украинского McDonald’s Алеся Муджири.

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По ее словам, возобновление работы заведений в Киеве и на Западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев. Первыми заработают McDelivery в трех ресторанах Киева по таким адресам:

проспект Бажана, 3в (метро Харьковская);

ул. Гришко, 7 (метро Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

Также в McDonald’s рассказали, что примерно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а затем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на Западе страны.

Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald’s по доставке, компания Glovo.

В начале октября эти рестораны откроются для посетителей, и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки.

Как будет работать McDonald’s после открытия

Заведения будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Но посетителям будут оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока работники выключают оборудование перед закрытием.