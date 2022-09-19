Вересень, 19 в 10:38

У вівторок, 20 вересня, у Києві відкриються перші три ресторани McDonald’s.

Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Про це повідомила очільниця відділу корпоративних комунікацій українського McDonald’s Алеся Муджирі.

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За її словами, відновлення роботи закладів у Києві та на Заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців. Першими запрацюють McDelivery у трьох ресторанах Києва за такими адресами:

проспект Бажана, 3в (метро Харківська);

вул. Гришка, 7 (метро Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Також у McDonald’s розповіли, що приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на Заході країни.

Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки, компанія Glovo.

На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів, і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки.

Як працюватиме McDonald’s після відкриття

Заклади працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Але відвідувачам оперативно видаватимуть уже оплачені замовлення, поки працівники вимикають обладнання перед закриттям.