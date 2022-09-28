Сентябрь, 27 в 22:08

Совет Безопасности ООН во вторник в 22:00 собрался на открытое заседание в Нью-Йорке по требованию делегаций США и Албании после обращения Украины.

Вицепремьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона рассказала, о чем будут говорить на заседании.

По ее словам, его проведут в связи с псевдореферендумами, организованными оккупационными силами РФ в Украине.

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— Мы хотим, чтобы мир четко заявил свою позицию, что никакие референдумы не будут признаны, более того, что РФ получит еще больше санкций, а Украина — еще больше оружия, — отметила Верещук.

Ожидается, что во время встречи с докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Украина также примет участие в заседании.

Министр напомнила, что гражданам, которые добровольно помогают оккупантам проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях, грозит уголовная ответственность.

В то же время, есть случаи, когда людей заставляют, выламывают двери, врываются в квартиру, запрещают даже использовать городской транспорт, если не участвуешь в голосовании.

– Людям угрожают насилием. На Васильевке не выпускали людей призывного возраста. Мы хорошо знаем, что и псевдореферендумы, и паспортизация – это частицы одной цепи. Поэтому мы говорим и о принудительной мобилизации, об этом тоже нужно не забывать, – добавила Верещук.

Она предупредила, что все, кто получил паспорт РФ на временно оккупированной территории и призывного возраста, могут быть мобилизованы. Поэтому призвала не брать российские паспорта, всячески избегать мобилизации, по возможности выезжать с оккупированной территории.