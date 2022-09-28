Вересень, 27 в 22:08

Рада Безпеки ООН у вівторок о 22:00 зібралася на відкрите засідання у Нью-Йорку на вимогу делегацій США та Албанії після звернення України.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону розповіла, про що говоритимуть на засіданні.

За її словами, його проведуть у зв’язку з псевдореферендумами, організованими окупаційними силами РФ в Україні.

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– Ми хочемо, щоб світ чітко заявив свою позицію, що жодні референдуми не будуть визнані, ба більше, що РФ отримає ще більше санкцій, а Україна – ще більше зброї, – зазначила Верещук.

Очікується, що під час зустрічі з доповіддю виступить заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Україна також візьме участь у засіданні.

Міністр нагадала, що громадянам, які добровільно допомагають окупантам проводити псевдореферендуми на окупованих територіях, загрожує кримінальна відповідальність.

Водночас є випадки, коли людей змушують, виламують двері, вдираються в помешкання, забороняють навіть використовувати міський транспорт, якщо не береш участі у голосуванні.

– Людям погрожують насильством. На Василівці не випускали людей призовного віку. Ми добре знаємо, що і псевдореферендуми, і паспортизація – це частинки одного ланцюга. Тому ми говоримо й про примусову мобілізацію, про це теж треба не забувати, – додала Верещук.

Вона попередила, що усі, хто отримав паспорт РФ на тимчасово окупованій території і призивного віку, можуть бути мобілізовані. Тому закликала не брати російських паспортів, всіляко уникати мобілізації, за можливості виїжджати з окупованої території.