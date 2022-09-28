Сентябрь, 28 в 0:20

Украине необходимо больше оружия, чтобы дать ответ Российской Федерации после проведения на оккупированных землях псевдореферендумов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 27 сентября.

Президент подчеркнул, что Украина будет действовать, чтобы защитить украинцев на Херсонщине, в Запорожской области и на Донбассе, как и в пока оккупированных районах Харьковщины и Крыма.

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— Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не надо было особо стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в средства массовой информации. Россия даже не прячется. Единственный рациональный ответ на такую дерзость оккупанта — это еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую поддержку: оборонную, финансовую, санкционную, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что в течение 27 сентября разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время чего обсудил ситуацию на передовой и дальнейшую поддержку ВСУ со стороны членов Альянса.

— Каждый новый российский удар по украинским городам, по нашим гражданским объектам доказывает, что имеющейся оборонной поддержки для Украины недостаточно. Мы четко говорим это нашим партнерам. И нас слышат. И это важно, — добавил он.

Украинский лидер обратил внимание на то, что в Москве сегодня прозвучали очередные заявления относительно очень важного достижения Украины и наших партнеров — восстановление нашего морского зернового экспорта.

— Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Информируем партнеров по этому поводу. Статистика экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе, — сказал президент.

Он напомнил, что уже более 5 миллионов тонн агропродукции отправлено на экспорт из трех портов Украины, а это 232 судна, которые покинули порты Одесской области.

— Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, действовать нужно немедленно, — сказал он.

Президент также лаконично прокомментировал ситуацию на фронте, без деталей объявив, что Украину ждут хорошие новости, а пока ВСУ продвигаются вперед и освобождают нашу землю.