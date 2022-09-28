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Факты / Україна

РФ не может оставаться членом Совбеза ООН с правом вето — Зеленский

Ольга Тетеріна, редактор ленты
РФ не может оставаться членом Совбеза ООН с правом вето — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября выступил на заседании Совбеза ООН.

Обращение Зеленского к мировым нациям состоялось, несмотря на активные протесты со стороны представителя РФ Василия Небензи, который утверждал, что по Уставу ООН выступление украинского президента может быть только в очном формате.

Во время выступления Зеленский заявил, что Россия подводит мир к ядерной катастрофе.

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— Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации АЭС в Запорожской области и к тому, чтобы покончить с враждебными действиями против ядерных объектов на территории Украины. Это еще одно доказательство того, что Россия подводит мир к черте атомной катастрофы, – отметил он.

По словам президента, сама угроза применения ядерного оружия превратилась в постоянный нарратив российской пропаганды.

Зеленский подчеркнул, что это является прямым доказательством того, что РФ не имеет права иметь ядерное оружие, поскольку она не в состоянии обеспечить безопасность мира даже против угроз применения ядерного оружия.

Также глава государства обвинил Россию в аннексии территории Украины и призвал к полной изоляции РФ, требуя ее исключения из Совбеза ООН.

— Это государство не может оставаться постоянным членом Совбеза ООН с правом вето, если такое государство проводит геноцидную политику прямо сейчас и стоит всего в шаге от радиоактивной катастрофы, а также угрожает ядерными ударами, — сказал он.

Также, по его мнению, сейчас необходимо ужесточить санкции против России за проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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Фото: скриншот с видео

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