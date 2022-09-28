Вересень, 28 в 0:20

Україні необхідно більше зброї, щоб дати відповідь Російській Федерації після проведення на окупованих землях псевдореферендумів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 27 вересня.

Президент наголосив, що Україна буде діяти, щоб захистити українців на Херсонщині, в Запорізькій області та на Донбасі, як і в поки що окупованих районах Харківщини та Криму.

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– Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що протягом 27 вересня мав розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час чого обговорив ситуацію на передовій і подальшу підтримку ЗСУ з боку членів Альянсу.

– Кожен новий російський удар по українських містах, по наших цивільних обʼєктах доводить, що наявної оборонної підтримки для України недостатньо. Ми чітко говоримо це нашим партнерам. І нас чують. І це важливо, – додав він.

Український лідер звернув увагу на те, що у Москві сьогодні прозвучали чергові заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту.

– Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього. Статистика експорту абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті, – сказав президент.

Він нагадав, що вже понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох портів України, а це 232 судна, які залишили порти Одеської області.

– Щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно, – сказав він.

Президент також лаконічно прокоментував ситуацію на фронті, без деталей оголосивши, що Україну чекають хороші новини, а поки ЗСУ просуваються вперед і звільняють нашу землю.