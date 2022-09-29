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Факты / Україна

Вы нам не нужны: командование РФ в случае наступления ВСУ советует оккупантам бежать

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вы нам не нужны: командование РФ в случае наступления ВСУ советует оккупантам бежать
Фото: Pexels

В очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре жена военного “ДНР” рассказала, что она не может связаться с их сыном и информацию получает от матери другого оккупанта.

— Сына со вчерашнего дня, с вечера, он не выходит, он не звонит, потому что связи нет. Я не знаю, что там происходит, — паникует женщина.

Далее она, видимо, зачитывает сообщение сына своей знакомой, который описывает ситуацию на фронте: “У меня начиналася паника, трясет всего… сегодня нас отх*ярили с HIMARS — пять HIMARS прилетело на “Блочок”, Фильтровальную (районы Енакиевого, — Ред.)”.

Также она сообщает, что их детей-оккупантов бросило российское командование и сказало:

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— Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны.

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Источник: ГУР
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