Сентябрь, 28 в 21:54

В очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре жена военного “ДНР” рассказала, что она не может связаться с их сыном и информацию получает от матери другого оккупанта.

— Сына со вчерашнего дня, с вечера, он не выходит, он не звонит, потому что связи нет. Я не знаю, что там происходит, — паникует женщина.

Далее она, видимо, зачитывает сообщение сына своей знакомой, который описывает ситуацию на фронте: “У меня начиналася паника, трясет всего… сегодня нас отх*ярили с HIMARS — пять HIMARS прилетело на “Блочок”, Фильтровальную (районы Енакиевого, — Ред.)”.

Также она сообщает, что их детей-оккупантов бросило российское командование и сказало:

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