Вы нам не нужны: командование РФ в случае наступления ВСУ советует оккупантам бежать
Фото: Pexels
В очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре жена военного “ДНР” рассказала, что она не может связаться с их сыном и информацию получает от матери другого оккупанта.
— Сына со вчерашнего дня, с вечера, он не выходит, он не звонит, потому что связи нет. Я не знаю, что там происходит, — паникует женщина.
Далее она, видимо, зачитывает сообщение сына своей знакомой, который описывает ситуацию на фронте: “У меня начиналася паника, трясет всего… сегодня нас отх*ярили с HIMARS — пять HIMARS прилетело на “Блочок”, Фильтровальную (районы Енакиевого, — Ред.)”.
Также она сообщает, что их детей-оккупантов бросило российское командование и сказало:
Сейчас смотрят
— Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны.