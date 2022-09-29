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Факти / Україна

Ви нам не потрібні: командування РФ у разі наступу ЗСУ радить окупантам тікати

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ви нам не потрібні: командування РФ у разі наступу ЗСУ радить окупантам тікати
Фото: Pexels

У черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові дружина військового “ДНР” розповіла, що вона не може зв’язатися з їхнім сином, а інформацію отримує від матері іншого окупанта.

– Сина з учорашнього дня, з вечора, він не виходить, він не дзвонить, бо зв’язку немає. Я не знаю, що там відбувається, – панікує жінка.

Далі вона, мабуть, зачитує повідомлення сина своєю знайомою, який описує ситуацію на фронті: “У мене починалася паніка, трясе всього… сьогодні нас відх*яріли з HIMARS – п’ять HIMARS прилетіло на “Блочок”, Фільтрувальну (райони Єнакієвого, – Ред.) .)”.

Також вона повідомляє, що їх дітей-окупантів покинуло російське командування та сказало:

Зараз дивляться

– Якщо якийсь наступ або відступ, тікайте, як хочете, ви нам нах*й не потрібні.

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Джерело: ГУР
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