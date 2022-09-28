Сентябрь, 28 в 17:44

Европейская Комиссия объявила о новых планах по усилению санкций Евросоюза санкций против России.

Об этом объявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время пресс-брифинга.

Глава ЕК напомнила, что на прошлой неделе президент России решил усилить эскалацию в российско-украинской войне, когда объявил мобилизацию и проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

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— Фиктивные референдумы на оккупированных Россией территориях Украины являются незаконной попыткой захвата земли. Мобилизация и угрозы Путина применить ядерное оружие являются безрассудными шагами на пути эскалации, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что восьмой пакет санкций Европейского Союза можно разделить на две части: во-первых, это индивидуальные ограничения против ключевых лиц, которые поддерживают вторжение России в Украину и, во-вторых, запрет импорта российских товаров.

По ее словам, указанные санкции ограничения “еще больше ограничат торговлю” с Россией и лишат государство-агрессора около €7 млрд доходов из-за запрета на импорт.

Что касается индивидуальных санкций, то список будет расширен на еще около 1300 физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Также ограничения со стороны Европейского Союза включают запрет на экспорт ключевых технологий, используемых в военной сфере, таких как авиационные изделия, электронные компоненты и специфические химические вещества, объявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что это делается для того, чтобы “заставить Кремль заплатить“.

Кроме того, пакет санкций заложит правовую основу для ограничения цен на нефть и запретит гражданам ЕС входить в состав руководящих органов российских государственных компаний, сказала фон дер Ляйен.

Жозеп Боррель в очередной раз подчеркнул, что страны-члены ЕС не признают фиктивные референдумы России.

Источник: EEAS