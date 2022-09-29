Сентябрь, 29 в 13:44

После того как Министерство культуры и информационной политики Украины направило обращение в Thomson Foundation с призывом отозвать номинацию журналистки издания Страна.ua из списка кандидатов на премию Молодой журналист года, ее исключили из списка номинантов.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Он написал у себя в Telegram, что другие украинские журналисты, справедливо попавшие в шорт-лист, отказываются от дальнейшего участия в конкурсе, если журналисты пророссийских изданий будут в нем присутствовать.

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Ткаченко выразил убеждение, что такая ситуация оскорбительна для украинских медиа, которые объективно освещают события в Украине, не играют на руку агрессору и никоим образом, в отличие от Страна.ua, не поддерживают военную агрессию России против Украины.

– Факт того, что она работает на издание, заблокированное в Украине согласно указу президента Украины №376/2021… за вышеупомянутую пророссийскую деятельность, исключает возможность ее присутствия в шорте почтенной премии, – резюмировал министр.

Напомним, Thomson Foundation Young Journalist Award – это ежегодный журналистский конкурс Thomson Foundation (Фонда Томсона), посвященный поиску и поощрению самых перспективных журналистов со всего мира. Премия существует восемь лет для журналистов в возрасте до 30 лет из стран с валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения менее $20 тыс.