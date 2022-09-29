Вересень, 29 в 13:44

Після того як Міністерство культури та інформаційної політики України направило звернення до Thomson Foundation із закликом відкликати номінацію журналістки видання Страна.ua зі списку кандидатів на премію Молодий журналіст року, її виключили зі списку номінантів.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він написав у себе в Telegram, що інші українські журналісти, які справедливо потрапили в шортліст, відмовляються від подальшої участі в конкурсі, якщо журналісти проросійських видань будуть у ньому присутні.

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Ткаченко висловив переконання, що така ситуація образлива для українських медіа, які об’єктивно висвітлюють події в Україні, не грають на руку агресору, і жодним чином, на відміну від Страна.ua, не підтримують військову агресію Росії проти України.

– Факт того, що вона працює на видання, заблоковане в Україні згідно з указом президента України №376/2021… за вищезгадану проросійську діяльність, унеможливлює її присутність у шортлісті поважної премії, – резюмував міністр.

Нагадаємо, Thomson Foundation Young Journalist Award – це щорічний журналістський конкурс Thomson Foundation (Фонду Томсона), присвячений пошуку та заохоченню найперспективніших журналістів з усього світу. Премія існує вісім років для журналістів віком до 30 років із країн із валовим національним доходом (ВНД) на душу населення менше $20 тис.