Российские оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС
Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Как сообщил президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин, произошло это около 16:00 30 сентября, когда Игорь Мурашов ехал на автомобиле от станции в Энергодар.
Игоря Мурашова остановил патруль оккупантов. Затем россияне, завязав глаза гендиректору ЗАЭС, увезли его в неизвестном направлении.
На данный момент, отмечает Петр Котин, где находится Игорь Мурашов и какова его судьба, неизвестно.
– Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом. Он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.
Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции, – предупреждает президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин.
Президент Энергоатома требует от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, и сотрудников Росатома, которые также незаконно находятся на украинском ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма в отношении руководства и персонала ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей .
Отдельно Петр Котин призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла привлечь все возможные меры, чтобы срочно освободить Игоря Мурашова из плена российских оккупантов.
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Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом