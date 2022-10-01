Октябрь, 01 в 7:38

Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Как сообщил президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин, произошло это около 16:00 30 сентября, когда Игорь Мурашов ехал на автомобиле от станции в Энергодар.

Игоря Мурашова остановил патруль оккупантов. Затем россияне, завязав глаза гендиректору ЗАЭС, увезли его в неизвестном направлении.

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На данный момент, отмечает Петр Котин, где находится Игорь Мурашов и какова его судьба, неизвестно.

– Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом. Он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции, – предупреждает президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Президент Энергоатома требует от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, и сотрудников Росатома, которые также незаконно находятся на украинском ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма в отношении руководства и персонала ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей .

Отдельно Петр Котин призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла привлечь все возможные меры, чтобы срочно освободить Игоря Мурашова из плена российских оккупантов.

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Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом