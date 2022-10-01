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Факты / Україна

Российские оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС

Татьяна Забожко, редактор ленты
Российские оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС

Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Как сообщил президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин, произошло это около 16:00 30 сентября, когда Игорь Мурашов ехал на автомобиле от станции в Энергодар.

Игоря Мурашова остановил патруль оккупантов. Затем россияне, завязав глаза гендиректору ЗАЭС, увезли его в неизвестном направлении.

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На данный момент, отмечает Петр Котин, где находится Игорь Мурашов и какова его судьба, неизвестно.

– Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом. Он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС.

Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции, – предупреждает президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Президент Энергоатома требует от российских военных, которые контролируют Запорожскую АЭС, и сотрудников Росатома, которые также незаконно находятся на украинском ядерном объекте, прекратить акты ядерного терроризма в отношении руководства и персонала ЗАЭС, немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к исполнению служебных обязанностей .

Отдельно Петр Котин призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя ВАО АЭС Тома Митчелла привлечь все возможные меры, чтобы срочно освободить Игоря Мурашова из плена российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

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