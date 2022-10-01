Обстрел автомобилей возле Запорожья и заявка Украины на вступление в НАТО: что происходит на 220-й день войны (онлайн)

Украина подала заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Канада, Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии четырех регионов Украины, призвал руководство Украины прекратить “все боевые действия и вернуться за стол переговоров” о мире без обсуждения судьбы этих регионов.

Президент США Джо Байден пообещал Украине помощь для возобновления контроля над территориями. Страна ввела санкции против сотен россиян.

Российские военные утром обстреляли гражданскую автоколонну на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Три человека погибли и около 20 раненых в Николаеве в результате ракетных ударов вечером и ночью.

В Днепре в результате ракетных ударов российской армии Искандерами по транспортному предприятию погибли три человека погибли и пятеро ранены.