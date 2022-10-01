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Факты / Україна
Ольга Тетеріна |
Обстрел автомобилей возле Запорожья и заявка Украины на вступление в НАТО: что происходит на 220-й день войны (онлайн)

Обстрел автомобилей возле Запорожья и заявка Украины на вступление в НАТО: что происходит на 220-й день войны (онлайн)

Украина подала заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Канада, Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии четырех регионов Украины, призвал руководство Украины прекратить “все боевые действия и вернуться за стол переговоров” о мире без обсуждения судьбы этих регионов.

Президент США Джо Байден пообещал Украине помощь для возобновления контроля над территориями. Страна ввела санкции против сотен россиян.

Российские военные утром обстреляли гражданскую автоколонну на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Три человека погибли и около 20 раненых в Николаеве в результате ракетных ударов вечером и ночью.

В Днепре в результате ракетных ударов российской армии Искандерами по транспортному предприятию погибли три человека погибли и пятеро ранены.

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00:06 - 01 октября

США считают, что применение российскими силами беспилотников, полученных из Ирана, показало их многочисленные неудачи на поле боя.

Об этом сообщила заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер.

— Мы уже увидели свидетельство того, что беспилотные летательные аппараты, которые связываются с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине, — отметила она.

Бейкер добавила, что иранские дроны не обеспечивают России технологическое превосходство в полномасштабной войне.

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00:03 - 01 октября

Россия применила вето при голосовании за резолюцию Совбеза ООН с осуждением псевдореферендумов в Украине и призывом не признавать никаких изменений украинских границ. Поэтому проект резолюции не был принят.

За резолюцию проголосовали десять стран: Албания, Франция, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, Великобритания и США. РФ была единственной страной, выступившей против. Еще четыре государства воздержались – Бразилия, Габон, Индия и Китай.

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