Октябрь, 03 в 22:14

Кандидат биологических наук, соучредитель научпоп-ресурса Chornobyl insight Екатерина Шаванова в эфире Єдиних новин рассказала об укрытиях в случае применения ядерного оружия.

– Мы берем лучшее из того, что у нас есть. Вы должны туда быстро переместиться, это место, куда вы ходите каждый раз во время воздушной тревоги. Семь месяцев прошло, у вас должно быть такое место, — говорит Шаванова.

Также она отметила, что метро подходит для тех, кто уже оказался в нем.

— До метро вы тоже не успеете добраться. Я не представляю, кто может успеть – метро закроется через пять минут после сигнала тревоги. Даже из дома, который возле метро, ​​вы не добежите. Если лифты будут выключены, электричества не будет, вам нужно будет взять детей, животных и выбежать за пять минут. Это нереально, – говорит эксперт.

Кроме того, метро — хорошее укрытие, когда удары идут постоянно, человек туда попал и живет там некоторое время.

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— То есть это должно быть укрытие, которым вы постоянно пользуетесь во время воздушных тревог. Да, его желательно оборудовать, вентиляцию нужно закрыть, чтобы радионуклиды не попали внутрь, — информирует она.

Шаванова добавляет, что желательно, чтобы была вода и альтернативные пути связи, это может быть радио на батарейках. Ведь самое главное в таких обстоятельствах — это информация, уведомление от официальных органов об эвакуации и текущей ситуации.