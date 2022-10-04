Жовтень, 03 в 22:14

Кандидатка біологічних наук, співзасновниця наукпоп-ресурсу Chornobyl insight Катерина Шаванова в ефірі Єдиних новин розповіла про укриття у разі застосування ядерної зброї.

– Ми беремо найкраще з того, що у нас є. Ви маєте туди швидко переміститися, це те місце, куди ви ходите щоразу під час повітряної тривоги. Сім місяців пройшло, у вас має бути таке місце, – каже Шаванова.

Також вона зазначила, що метро підходить для тих, хто в ньому опинився.

– До метро ви також не встигнете дістатися. Я не уявляю, хто може встигнути – метро закриється через п’ять хвилин після сигналу тривоги. Навіть із будинку, який біля метро, ви не добіжете. Якщо ліфти будуть вимкнені, електрики не буде, вам потрібно буде схопити дітей, тварин і вибігти за п’ять хвилин. Це нереально, – говорить експерт.

Крім того, метро – гарне укриття, коли удари йдуть постійно, людина туди потрапила і живе там якийсь час.

Зараз дивляться

– Тобто, це має бути те укриття, яким ви постійно користуєтеся під час повітряних тривог. Так, його бажано обладнати, вентиляцію треба бути закрити, аби радіонукліди не потрапили всередину, – інформує вона.

Шаванова додає, що бажано, аби була вода та альтернативні шляхи зв’язку, це може бути радіо на батарейках. Адже найголовніше за таких обставин – інформація, сповіщення від офіційних органів про евакуацію та поточну ситуацію.