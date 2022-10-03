Октябрь, 03 в 15:20

У судьи Верховного Суда Украины Богдана Львова есть паспорт Российской Федерации. Эту информацию подтвердила Служба безопасности.

Также в СБУ отметили, что проверка данных продолжается. О ее результатах обещают сообщить дополнительно.

Между тем сегодня состоится заседание Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

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Его участники рассмотрят вопрос досрочного увольнения судьи Богдана Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда.

Напомним, в середине сентября журналисты проекта Схемы обнародовали расследование о том, что у Богдана Львова есть гражданство России с 1999 года.

Они получили в свое распоряжение выписку из российского реестра, согласно которой на имя судьи в 1999 году в Москве был оформлен паспорт гражданина РФ.

По информации Схем, в заявлении на получение гражданства основанием указано его удостоверение военнослужащего, которое Богдан Львов получил после выпуска из Краснознаменного военного института Министерства обороны СССР. Он окончил его в 1989 году.

Также журналисты выяснили, что в октябре 2012 года на имя Львова был оформлен новый паспорт гражданина РФ. Основанием для замены документа было достижение 45-летнего возраста.

Сам судья Богдан Львов эту информацию отрицает.

Источник: Верховный Суд

Фото: Верховный Суд