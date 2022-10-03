Жовтень, 03 в 15:20

У судді Верховного Суду України Богдана Львова є паспорт Російської Федерації. Цю інформацію підтвердила Служба безпеки.

Також в СБУ зазначили, що перевірка цих даних продовжується. Про її результати обіцяють повідомити додатково.

Тим часом сьогодні відбудеться засідання Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

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Його учасники розглянуть питання дострокового звільнення судді Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду.

Нагадаємо, в середині вересня журналісти проєкту Схеми оприлюднили розслідування про те, що Богдан Львов має громадянство Росії з 1999 року.

Вони отримали у своє розпорядження витяг з російського реєстру, згідно з яким на ім’я судді у 1999 році у Москві був оформлений паспорт громадянина РФ.

За інформацією Схем, у заяві на отримання громадянства підставою вказане його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав після випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР. Він закінчив його у 1989 році.

Також журналісти з’ясували, що у жовтні 2012 року на ім’я Львова був оформлений новий паспорт громадянина РФ. Підставою заміни документа було досягнення 45-річного віку.

Сам суддя Богдан Львов цю інформацію заперечував.

Джерело: Верховний Суд

Фото: Верховний Суд