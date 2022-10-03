Жовтень, 03 в 17:38

На Харківщині у звільненому селі Піски-Радьківські правоохоронці виявили ще одну катівню.

У погребі одного з будинків російські окупанти знущались над місцевими жителями. Про це повідомила Національна поліція України.

– Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там. Людей залякували, били та знущалися. По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти – фірмовий знак “руського міра”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в будинках окупанти залишили “розтяжки” на дверях.

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Нагадаємо, що 29 вересня правоохоронці виявили катівню у Вовчанську Харківської області.

В одному з підприємств росіяни зробили в’язницю для місцевих жителів, які відмовлялися з ними співпрацювати. За словами очевидців, в одній камері із приблизною площею 12 кв. м окупанти утримували від 20 до 40 осіб.

Також у приміщенні виявили інструменти для тортур, хомути, зашморги тощо.