Октябрь, 04 в 11:02

Холодная погода в северных и западных регионах будет сохраняться еще 4 октября.

А вот со среды, 5 октября, до среды 12 октября в Украину наконец-то придет бабье лето. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, бабье лето задержится всего на неделю. Но оно будет без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, туманами и теплым воздухом с температурой +14-21°C.

Сейчас смотрят

В то же время, 4 октября в центральных областях ожидается +10-15°C, а в северных и западных — 8-12°C выше нуля.

Согласно прогнозу Диденко, дожди сегодня ожидаются в западных областях, северных и местами на востоке Украины. В большинстве центральных областей и на юге существенные осадки маловероятны.

В Киеве 4 октября ожидается облачная, с периодическим дождем, погода. Будет холодно, в течение дня в пределах +9°C.

В целом второй месяц осени не удивит какими-то аномалиями. Подробный прогноз погоды на октябрь 2022 — читайте в нашем материале.