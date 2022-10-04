Жовтень, 04 в 11:02

Холодна погода у північних та західних регіонах зберігатиметься ще 4 жовтня.

А от із середи, 5 жовтня, до середи 12 жовтня в Україну нарешті прийде бабине літо. Такий прогноз озвучила синоптик Наталя Діденко.

За її словами, бабине літо затримається лише на тиждень. Але воно буде без дощів, із сухим повітрям, сонячними проясненнями, туманами і теплим повітрям із температурою +14-21°C.

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Водночас 4 жовтня у центральних областях очікується +10-15°C, а у північних та західних – 8-12°C вище нуля.

Згідно з прогнозом Діденко, дощі сьогодні очікуються у західних областях, північних та подекуди на сході України. У більшості центральних областей та на півдні суттєві опади малоймовірні.

У Києві 4 жовтня очікується переважно хмарна, з періодичним дощем, погода. Буде холодно, протягом дня в межах +9°C.

Загалом другий місяць осені не здивує якимось аномаліями. Детальний прогноз погоди на жовтень 2022 – читайте у нашому матеріалі.