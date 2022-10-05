Октябрь, 05 в 20:33

Украинские силы обороны освободили из-под российской оккупации шесть населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телеканала FreeДом.

Он отказался называть города и села, которые были деоккупированы на Луганщине, но подтвердил, что украинские войска освободили шесть населенных пунктов области.

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По его словам, люди с территорий, которые Россия захватила еще в 2014 году, ждут военных Вооруженных сил Украины.

— Даже нам пишут люди, которые были оккупированы еще в 2014 году. Все ждут освобождения… Все надеются и молятся, — сказал он.

Гайдай обратился к жителям Луганской области с призывом или выехать с территорий, которые находятся рядом с линией фронта, или как можно больше находились в укрытии.

— Это все же война, снаряд может прилететь и разорваться где-то рядом с военными, но обломками может задеть и мирных жителей, — пояснил он.

Глава Луганской области добавил, что оккупанты массово минируют территории: как административные здания, так и другие помещения.

По его словам, в глубоком тылу россиян взрываются казармы, командные пункты и склады с боеприпасами, а российские военные командиры оставляют свой личный состав без руководства.

— Солдаты без командира становятся просто какими-то мародерами, которые не представляют угрозы как какая-то боевая единица, — говорит Сергей Гайдай.

Руководитель Луганской ОВА рассказал, что оккупанты во время принудительной мобилизации на Луганщине даже не спрашивают мужчин о здоровье и семейном положении, а просто забирают как больных, так и многодетных.

Ранее 5 октября Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные силы Украины уже начали освобождать Луганскую область от российских оккупантов.