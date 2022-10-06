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Факти / Україна

ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Херсонщині – Зеленський

Ілля Нежигай, редактор стрічки
ЗСУ звільнили ще три населені пункти на Херсонщині – Зеленський

Українські збройні сили звільнили у Херсонській області ще три населені пункти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 5 жовтня.

– Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух продовжується, – сказав він.

Президент відзначив особовий склад оперативно стратегічного угруповування Олександрія за створення умов для успішного наступу на Херсонщині, а також за планування та підготовку активних дій українських військових в цій області.

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Перед цим очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині вже розпочався контрнаступ ЗСУ та було звільнено шість населених пунктів. Він відмовився уточнювати, про які саме міста чи селища йдеться.

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Фото: зняток / Deep State

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