Октябрь, 05 в 18:45

Украинские Вооруженные силы уже в течение нескольких недель отбивают российские оккупационные войска с территорий Украины — включая те, которые Кремль объявил аннексированными.

При этом контрнаступление ВСУ, после успеха в Харьковской области, продолжилось в Донецкой, Луганской и особенно в Херсонской области.

Реакция Москвы, кроме как подписание серии “документов” о продолжении аннексии территорий Украины, отсутствует, а мобилизованный в России резерв прибудет на фронт еще не скоро.

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Что об этом пишут западные обозреватели и авторитетные СМИ — читайте в материале на Фактах ICTV.

New York Times

Журналист NYT Эндрю Крамер сообщает, что после серии побед в Харьковской области украинские военные изгнали российские войска из городов на юге страны, что свидетельствует о том, что тактика одновременного наступления в нескольких местах вывела противника из равновесия и он теряет позиции.

— Но как бы украинцы ни радовались тому, что российским военным наступают на пятки, отступление Москвы приоткрыло занавес над оставшейся после нее пустошью. Для некоторых украинских солдат победы были горько-сладкими. Они вернулись в города, оставшиеся в руинах после того, как за них дважды воевали — сначала, когда их захватила Москва, и снова, когда их отвоевала Украина, — пишет он для издания.

Журналист предполагает, что следующим городом на прицеле Украины может стать Лисичанск, который всего три месяца назад пал перед российскими военными.

— То, что битва за возвращение Лисичанска вообще возможна, показывает, насколько изменилась ситуация за несколько недель, после того как Украина начала неожиданное контрнаступление на северо-востоке Харьковской области. И относительная скорость ее побед заметно контрастирует с трудоемкими успехами России на Донбассе в течение лета, — отмечает сотрудник NYT.

Другой сотрудник издания, Антон Трояновский, считает, что президент РФ Владимир Путин существует в “параллельной реальности”, поскольку подписывает документы об аннексии территорий Украины. При этом в России делают вид, что осуществляют суверенитет над тысячами квадратных миль территории, которую даже не контролируют российские войска.

The Washington Post

Журналист WP Пауль Сонне пишет, что в последние дни Путин отвлекает внимание от мрачной картины боевых действий, организуя псевдореферендумы, объявляя аннексии и совершая ядерные угрозы. Все это делается для того, что попытаться заморозить российские территориальные завоевания, накопленные с февраля, которые “разваливаются с каждым днем”.

Он указывает: военные аналитики сходятся во мнении, что бессистемная мобилизация Россией не менее 300 тыс. резервистов вряд ли поможет Путину на поле боя в считанные дни.

— Вопрос, сможет ли она помочь Москве стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе — в конце осени, зимой и весной, — остается открытым, — пишет журналист со ссылкой на военных экспертов.

Фредерик Каган, старший научный сотрудник и директор проекта по критическим угрозам в Американском институте предпринимательства, считает, что в Кремле не учитывают фактор отсутствия навыков у солдат, которых Россия пытается мобилизовать.

— Если вы возьмете кучку взбешенных, деморализованных, напуганных, необученных людей, дадите им оружие и бросите их в боевые отряды, у вас не будет солдат, — предупреждает Фредерик Каган в статье WP.

Путину придется сначала сосредоточиться на восстановлении базовой боеспособности армии с сильно поредевшими частями, которые необходимо перевооружить в масштабах страны, а это сложно, указывает Каган.

— Прежде чем говорить о заполнении зоны, мы действительно говорим о восстановлении боевых частей до состояния, хоть сколько-нибудь похожего на боеспособность, — пояснил он.

Сколько территории россияне потеряют до прибытия подкреплений, зависит не только от Москвы. Украина уже более месяца отбивает территории у оккупантов на двух основных фронтах. Неясно, как долго украинские войска, которые несут собственные потери, смогут поддерживать натиск, констатирует журналист.

— Одна из самых сложных вещей — понять, когда нужно остановиться. В то время, как вы добились огромного успеха, вы растянули все свои материально-технические ресурсы, многие люди находятся в бою несколько дней подряд. Есть психологический толчок, который вы получаете от победы и наступления, но в какой-то момент у всех заканчиваются силы, — предупредил Кристофер Доэрти, старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность.

Пауль Сонне отмечает, что где и когда украинское контрнаступление в конечном итоге остановится, также будет зависеть от вооружения и боеприпасов, большая часть которых поступает из США.

Bloomberg

Издание пишет, что Кремль поклялся вернуть территории, отвоеванные украинскими войсками, заявив в среду, что оккупированные регионы, на которые претендует Москва, будут “навсегда с Россией”.

— Но его войска уже несколько недель теряют позиции, — добавляют журналисты.

Bloomberg отмечает, что продвижение ВСУ на Юге Украины потенциально угрожает изоляцией российских войск в городе Херсон.

France24

Французское издание пишет: карты, опубликованные Министерством обороны России, показали, что ее войска понесли серьезные территориальные потери в Херсонской области.

— Сообщаемые успехи в Херсоне представляют угрозу для заявления Кремля о том, что на прошлой неделе он официально аннексировал этот богатый сельским хозяйством регион с довоенным населением около миллиона человек, — подчеркивает издание.

France24 указывает, что по сообщениям российских информационных агентств и неподтвержденным сообщениям в социальных сетях, неизвестные силы напали на оккупационные российские подразделения и чиновников, а украинские силы разрушили речные мосты, в результате чего российские подразделения могут оказаться в ловушке.

Bild

Немецкое издание сообщает, что в результате контрнаступления Украины на Херсонщине “российскую панику видно даже из космоса”.

— В российской армии беспорядок, военные корреспонденты и пропагандисты войны в панике бьют тревогу. Более того, от отчаяния российские солдаты даже взорвали мост, чтобы хоть как-то замедлить продвижение украинцев, — пишет издание.

Речь идет о переправе в селе Дудчаны, что к северу от Херсона.

Bild замечает, что после поражения россиян под Лиманом на Донбассе армия РФ испытывает большие проблемы и в Херсонской области. Спустя всего несколько дней после незаконной аннексии украинских регионов Россия теряет все больше и больше территорий.

Со ссылкой на бывшего главу управленческого аппарата Федерального министерства обороны Германии Нико Ланге издание сообщает, что, хотя Украина и несет потери, однако российский фронт “хаотично распадается”.