Жовтень, 05 в 20:33

Українські сили оборони звільнили з-під російської окупації шість населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FreeДом.

Він відмовився називати міста та села, які було деокуповано на Луганщині, але підтвердив, що українські війська визволили шість населених пунктів області.

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За його словами, люди з територій, які Росія захопила ще у 2014 році, чекають на військових Збройних сил України.

– Навіть нам пишуть люди, які були окуповані ще у 2014 році. Усі чекають визволення… Усі сподіваються та моляться, – сказав він.

Гайдай звернувся до жителів Луганської області із закликом або виїхати з територій, які знаходяться поруч з лінією фронту, або якомога більше перебували в укритті.

– Це все ж війна, снаряд може прилетіти та розірватись десь поруч військових, але уламками може зачепити і мирних мешканців, – пояснив він.

Очільник Луганської області додав, що окупанти масово мінують території: як адміністративні будівлі, так й інші приміщення.

За його словами, у глибокому тилу росіян вибухають казарми, командні пункти та склади з боєприпасами, а російські військові командири залишають свій особовий склад без керівництва.

– Солдати без командира стають просто якимись мародерами, які не становлять загрози як якась бойова одиниця, – каже Сергій Гайдай.

Керівник Луганської ОВА розповів, що окупанти під час примусової мобілізації на Луганщині навіть не запитують чоловіків про здоров’я та сімейний стан, а просто забирають як хворих, так і багатодітних.

Раніше 5 жовтня Сергій Гайдай заявив, що Збройні сили України вже розпочали звільнювати Луганську область від російських окупантів.