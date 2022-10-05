Октябрь, 05 в 12:34

Вооруженные силы Украины уже начали освобождать Луганскую область от российских захватчиков.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Официально деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг. Движемся дальше, спасибо нашим Вооруженным силам за такие замечательные новости, — сказал он.

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Ранее Гайдай анонсировал эвакуацию из Луганской области из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, после деоккупации жителей не будут надолго пускать на территорию больших городов. Причина состоит в невозможности провести отопительный сезон.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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