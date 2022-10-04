Октябрь, 04 в 16:15

В ближайшее время жителей Луганской области попросят эвакуироваться из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что после деоккупации жителей не будут надолго пускать на территорию больших городов. Причина состоит в невозможности провести отопительный сезон.

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– В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из больших городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление. В большие города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить – все разбито, – сообщил Гайдай.

По словам главы ОВА, из всех временно захваченных городов самая лучшая ситуация в Рубежном, поскольку там несколько лет назад обеспечили децентрализацию отопления.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай