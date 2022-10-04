Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Переждать контрнаступление ВСУ: Гайдай анонсировал эвакуацию из Луганской области

Валентина Чорна, редактор ленты
Луганщина

В ближайшее время жителей Луганской области попросят эвакуироваться из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что после деоккупации жителей не будут надолго пускать на территорию больших городов. Причина состоит в невозможности провести отопительный сезон.

Сейчас смотрят

– В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из больших городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление. В большие города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить – все разбито, – сообщил Гайдай.

По словам главы ОВА, из всех временно захваченных городов самая лучшая ситуация в Рубежном, поскольку там несколько лет назад обеспечили децентрализацию отопления.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Украинские военные почти вплотную подошли к админгранице Луганской области – Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка