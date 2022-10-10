В Кременчуге на Полтавщине ППО сбила две российские ракеты
Вечером 10 октября в городе Кременчуг на Полтавщине прогремели взрывы.
Информацию подтвердил глава ОВА Дмитрий Лунин. Он отметил, что в Кременчугском районе Силы ПВО сбили две вражеские ракеты.
Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.
Воздушная тревога, которая началась в 16:39, длилась 48 минут.
Отметим, что враг нанес удар по Кременчугскому району и сегодня утром. Одну ракету и один иранский дрон-камикадзе Shahed-36 сбили.
Три ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям со светом и водоснабжением по всей области.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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