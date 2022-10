Массированный обстрел Украины: все, что известно об ударе по Киеву и другим городам

Россия нанесла массовый ракетный удар по городам Украины в понедельник, 10 октября.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11.34 РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из которых сбили украинские силы обороны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что кроме ракетных атак россияне нанесли авиационных ударов с применением 17 БПЛА типа Shahed 136 из территории Беларуси и АР Крым.

В Нацполиции сообщили, что по состоянию на 15.30 одиннадцать человек погибли в результате обстрелов. Пострадали от вражеских атак по Украине 87 человек.

Факты ICTV собрали, что на данный момент известно о ракетных обстрелах Украины.

Утром 10 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по разным городам Украины. Под обстрелы попали: Киев, Львов, Запорожье, Харьков, Винница, Тернополь, Днепр, Николаев.

Киев и область

Приблизительно в 8.30 россияне обстреляли Киев. Городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. Известно о попадании в объекты критической инфраструктуры, проезжей части и дома.

Среди объектов, в которые попали российские ракеты: детская площадка в парке Шевченко, пешеходно-велосипедный мост, повреждены здания КНУ Шевченко, филармония и два музея, визовый отдел посольства Германии.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что одна из ракет попала неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала Киева, взрывной волной разбило окна, но вокзал работает.

От ракетных ударов в Киеве погибли шесть человек, 51 пострадавший. Из них — 42 госпитализированных в медучреждения города.

Днепропетровская область

В Днепре около 8:25 прогремели несколько взрывов, впоследствии еще серия. В Никополе изувечены более 30 многоэтажек и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, газопроводы и электросети.

Без электричества оказались около 2 тыс. жителей, сейчас в большинстве своем электроснабжение возобновили.

Львовская область

РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области. Первые звуки взрывов в городе и области были слышны в 09:15.

В городе и области есть перебои с электроэнергией и мобильной связью. Мэр Андрей Садовый сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​работа городских ТЭЦ.

Харьковская область

Россияне поразили объект энергетической инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, в объект попали три ракеты. В разных районах города и пригороде исчез свет.

В Харькове и области исчезла электроэнергия, частично нет воды, есть нарушения в работе интернет-провайдеров. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что электро- и водоснабжение в городе и области “может отсутствовать некоторое время”.

Над Одесской областью сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе. В Тернопольской области сработало ПВО. Над Ровенщиной были сбиты две ракеты и один вражеский беспилотник, сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

В Хмельницкой области утром были слышны взрывы. В Хмельницком исчезло электроснабжение, поврежден один из объектов критической инфраструктуры, но пострадавших нет. Отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры. Медицинские учреждения заживлены от собственных дизель-генераторов.

Во всех районах Сумщины есть перебои со светом. В Конотопе две ракеты поразить объект инфраструктуры, есть ранения.

Рашисты обстреляли объект энергетической инфраструктуры вблизи Бурштына в Ивано-Франковской области. Удар по энергообъекту подтвердил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Рашисты обстреляли энергетическую инфраструктуру Житомира. По словам главы ОВА Виталия Бунечко, были выпущены две ракеты, одна из которых была сбита в районе нашего объекта критической инфраструктуры. Другая попала в цель и часть области была обесточена.

В Тернопольской области сработало ПВО. По словам начальника ОВА Владимира Труша, в Тернопольской области возможны перебои с электро, тепло и водоснабжением. После 11:30 в Тернополе частично исчезло электроснабжение.

В Полтавской области звуки взрывов раздались в Кременчугском районе. В области начались перебои электро- и водоснабжения. Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии в Полтаве остановились троллейбусы.

Во время массированного ракетного удара в понедельник, 10 октября, силы ПВО сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

В общей сложности по состоянию на 11:40 враг применил по Украине более 80 ракет. Россияне атаковали города Украины из акватории Черного моря и Каспийского региона.

Х-101, Х-555 оккупанты запускали из Каспийского региона из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты Калибр – с кораблей в Черном море. ОТРК Искандер наземного базирования – по разным направлениям.

Также враг применяет ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РСЗО Торнадо-С.

Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены девять дронов-камикадзе Shahed-136. В Минобороны сообщили, что иранские БПЛА запускали с территории Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Власти призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 в ближайшие дни.

Об этом сообщил глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Герус объяснил, что вечерний пик потребления связан с потреблением домохозяйств. Следовательно, использование меньшего количества электроэнергии “существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях”.

Список наиболее энергозатратных приборов: электрообогреватели, бойлеры, электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве и области сегодня, 10 октября, отключат электроснабжение примерно на два часа.

Оккупанты планировали ракетные удары по Киеву и другим городам Украины еще с начала октября. По данным украинской разведки, указание из Кремля по подготовке массированных ракетных ударов россияне получили еще 2 и 3 октября.

По данным разведки, 8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

Министерство обороны России после массированного ракетного удара по Украине утром 10 октября заявило, что “цели достигнуты”.

Комментируя утреннюю ракетную атаку на Украину, Владимир Путин пригрозил “жестким ответом” в случае попыток проведения “терактов” на территории России.

Диктатор заявил, что ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой после российских обстрелов украинских городов, что Альянс будет продолжать поддерживать украинский народ в отпоре агрессии кремля столько, сколько потребуется.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia ‘s horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine . #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin’s aggression for as long as it takes.

Глава дипмиссии Жозеп Боррель написал, что глубоко поражен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины.

Он подчеркнул, что таким действиям не место в XXI веке и заявил, что решительно осуждает ракетную атаку Кремля.

— Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути, – написал Боррель.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.

Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.

We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022