Жовтень, 10 в 17:21

Надвечір 10 жовтня у місті Кременчук на Полтавщині пролунали вибухи.

Інформацію підтвердив голова ОВА Дмитро Лунін. Він зазначив, що у Кременчуцькому районі Сили ППО збили дві ворожі ракети.

Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

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Повітряна тривога, яка розпочалася о 16:39, тривала 48 хвилин.

Зазначимо, що ворог завдав удару по Кременчуцькому району і сьогодні вранці. Одну ракету та один іранський дрон-камікадзе Shahed-36 збили.

Три ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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