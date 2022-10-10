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Взрыв на Крымском мосту вызвал панику на временно оккупированном полуострове и может спровоцировать противостояние между так называемыми “башнями” Кремля – военными и ФСБ.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты сейчас будут активно искать “стрелочников”, на которых можно возложить ответственность за взрыв. В своих Telegram-каналах они уже пишут, что во всем якобы виновата дежурная смена, которая должна была проверять автомобили на мосту на наличие взрывчатки.