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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Днепре и обстрел Никополя: что происходит на 229 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Днепре и обстрел Никополя: что происходит на 229 сутки войны (онлайн)

Среди жертв ракетных обстрелов Запорожья есть дети. Всего известно о 14 погибших и 89 раненых.

Российский диктатор Путин обвинил в подрыве Керченского моста спецслужбы Украины.

На Запорожской атомной электростанции починили высоковольтную линию после обстрела российской армии.

Германия начала расследовать повреждения российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

Кыргызстан отказал в проведении учений ОДКБ на своей территории.

США и Великобритания обсуждают возобновление производства гаубиц M777 из-за успехов Украины в войне.

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00:21 - 10 октября

Российский президент хочет отомстить Украине после уничтожения части Керченского моста и может это сделать в ближайшие дни. Об этом заявил политический обозреватель Иван Яковина.

Он упомянул видеофрагмент, в котором президент России Владимир Путин обвинил Украину в проведении теракта на Керченском мосту.

— В прошлые разы, когда что-то такое нехорошее случалось, к примеру, крейсер Москва утонул, или когда россияне потеряли Харьковскую область, таких совещаний, показательных шоу Путин не проводил. Видимо, считал, что недостаточно сильные потери, — сказал Яковина.

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00:09 - 10 октября

Генерал Дэвид Петреус об ответе Запада на ядерный удар России и вступлении Украины в НАТО. Экс-глава ЦРУ считает, что вероятность ядерного удара РФ невысокая, но угрозы Путина следует воспринимать серьезно.

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00:05 - 10 октября

Взрыв на Крымском мосту вызвал панику на временно оккупированном полуострове и может спровоцировать противостояние между так называемыми “башнями” Кремля – военными и ФСБ.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты сейчас будут активно искать “стрелочников”, на которых можно возложить ответственность за взрыв. В своих Telegram-каналах они уже пишут, что во всем якобы виновата дежурная смена, которая должна была проверять автомобили на мосту на наличие взрывчатки.

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