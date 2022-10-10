Взрывы в Днепре и обстрел Никополя: что происходит на 229 сутки войны (онлайн)
Среди жертв ракетных обстрелов Запорожья есть дети. Всего известно о 14 погибших и 89 раненых.
Российский диктатор Путин обвинил в подрыве Керченского моста спецслужбы Украины.
На Запорожской атомной электростанции починили высоковольтную линию после обстрела российской армии.
Германия начала расследовать повреждения российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2.
Кыргызстан отказал в проведении учений ОДКБ на своей территории.
США и Великобритания обсуждают возобновление производства гаубиц M777 из-за успехов Украины в войне.
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