Лиз Трасс собирается посетить Украину “как можно скорее”

Октябрь, 11 в 21:02

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс твердо намерена посетить Украину “как можно скорее”.

Такое заявление сделали на Даунинг-стрит после ракетных обстрелов Россией городов Украины на этой неделе.

На вопрос о том, как повышенная угроза ударов РФ по Киеву может повлиять на возможность визит Трасс, представитель сказал, что не может вдаваться в подробности.

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