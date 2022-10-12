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Факты / Світ

Лиз Трасс собирается посетить Украину “как можно скорее”

Анастасия Гевко, редактор ленты
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс твердо намерена посетить Украину “как можно скорее”.

Такое заявление сделали на Даунинг-стрит после ракетных обстрелов Россией городов Украины на этой неделе.

На вопрос о том, как повышенная угроза ударов РФ по Киеву может повлиять на возможность визит Трасс, представитель сказал, что не может вдаваться в подробности.

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– Я не могу вдаваться в подробности из соображений безопасности по поводу подобных поездок и также не могу строить предположения о датах. Как вы понимаете, премьер-министр твердо намерена посетить Украину как можно скорее, – сказано в заявлении.

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Источник: The Guardian
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