Ліз Трасс збирається відвідати Україну “якнайшвидше”

Жовтень, 11 в 21:02

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс має намір відвідати Україну “якнайшвидше”.

Таку заяву зробили на Даунінг-стріт після ракетного обстрілу Росією міст України цього тижня.

На питання про те, як підвищена загроза ударів РФ по Києву може вплинути на можливість візиту Трасс, представник сказав, що не може вдаватися до подробиць.

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