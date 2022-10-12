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Факти / Світ

Ліз Трасс збирається відвідати Україну “якнайшвидше”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс має намір відвідати Україну “якнайшвидше”.

Таку заяву зробили на Даунінг-стріт після ракетного обстрілу Росією міст України цього тижня.

На питання про те, як підвищена загроза ударів РФ по Києву може вплинути на можливість візиту Трасс, представник сказав, що не може вдаватися до подробиць.

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– Я не можу вдаватися в подробиці з міркувань безпеки щодо таких поїздок і також не можу робити припущення про дати. Як ви розумієте, прем’єр-міністр має намір відвідати Україну якнайшвидше, – сказано в заяві.

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Джерело: The Guardian
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