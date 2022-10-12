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Факты / Україна

Гросси после встреч с Путиным едет в Киев

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Гросси после встреч с Путиным едет в Киев

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встреч с президентом РФ Владимиром Путиным возвращается в Киев.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и опубликовал фото на фоне УЗ.

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По его словам, работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продолжается.

– По согласованию с президентом Зеленским, после моих встреч в Санкт-Петербурге я возвращаюсь в Киев. Работа по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции продолжается, – написал Гросси.

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Напомним, что ранее глава МАГАТЭ объяснял, что планирует доложить президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах переговоров в Москве.

Фото: Рафаэль Гроссі

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