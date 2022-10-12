Гроссі після зустрічей із Путіним їде до Києва
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним повертається до Києва.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter та опублікував фото на тлі вагону Укрзалізниці.
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За його словами, робота зі створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС триває.
– За погодженням з президентом Зеленським, після моїх зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Робота зі створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції триває, – написав Гроссі.
Нагадаємо, що раніше голова МАГАТЕ пояснював, що планує доповісти президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів у Москві.
Фото: Рафаель Гроссі