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Факти / Україна

Гроссі після зустрічей із Путіним їде до Києва

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гроссі після зустрічей із Путіним їде до Києва

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним повертається до Києва.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter та опублікував фото на тлі вагону Укрзалізниці.

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За його словами, робота зі створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС триває.

– За погодженням з президентом Зеленським, після моїх зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Робота зі створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції триває, – написав Гроссі.

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Нагадаємо, що раніше голова МАГАТЕ пояснював, що планує доповісти президенту України Володимиру Зеленському про результати переговорів у Москві.

Фото: Рафаель Гроссі

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