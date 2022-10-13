Зеленского и украинский народ номинировали на премию им. Сахарова

Октябрь, 12 в 23:13

В Европарламенте выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского и украинской нации на ежегодную премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Таким образом Европейская народная партия (ЕНП) выразила свою поддержку Украине. В ЕНП надеются, что все политические группы в Европарламенте поддержат их инициативу.

В ЕНП отметили, что неспровоцированная агрессивная война России против Украины, начатая в феврале 2022 года, наносит огромный ущерб украинскому народу в виде утраченных жизней и превращения городов и сел в руины. Члены Европарламента заявили, что украинский народ борется за защиту своего дома, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но каждый день воюет за свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности.

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Справка. Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодная награда Европарламента. Ее начало датируется 1988 годом. Награду вручают за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, развития демократии и отстаивания верховенства права, а также за защиту прав меньшинств.

Источник: ЕНП