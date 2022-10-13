Зеленського та український народ номінували на премію ім. Сахарова

Жовтень, 12 в 23:13

У Європарламенті висунули кандидатуру президента України Володимира Зеленського та української нації на цьогорічну премію За свободу думки імені Андрія Сахарова.

Таким чином Європейська народна партія (ЄНП) висловила свою підтримку Україні. У ЄНП сподіваються, що усі політичні групи в Європарламенті підтримають їхню ініціативу.

У ЄНП зазначили, що неспровокована агресивна війна Росії проти України, розпочата в лютому 2022 року, завдає величезної шкоди українському народу у вигляді втрачених життів і перетворення міст і сіл на руїни. Члени Європарламенту вказують, що український народ бореться за захист свого дому, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, але також кожен день воює за свободу, демократію, верховенство закону і європейські цінності.

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Довідка. Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака Європарламенту. Її започаткували в 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення в області захисту прав людини, розвитку демократії й відстоюванні верховенства права, а також за захист прав меншин.

Джерело: ЄНП