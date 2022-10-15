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Факты / Україна

Терминалы Starlink продолжат работать в Украине — Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink продолжат работать в Украине.

— Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь, — написал он в Telegram.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет решение, чтобы система спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX продолжила работу на украинской территории.

Ранее компания SpaceX обратилась в Министерство обороны США с запросом на выделение дополнительных средств, поскольку больше не сможет оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине.

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Фото: Минцифры для Фактов ICTV

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