Термінали Starlink продовжать працювати в Україні – Федоров

Жовтень, 14 в 22:54

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали супутникового зв’язку Starlink продовжуватимуть працювати в Україні.

– Термінали Starlink працювали, працюють та працюватимуть. Не турбуйтеся, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення, щоби система супутникового зв’язку Starlink американської компанії SpaceX продовжила роботу в Україні.

Раніше компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не зможе сплачувати за роботу системи супутникового зв’язку Starlink в Україні.

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Фото: Мінцифри для Фактів ICTV