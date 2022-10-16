Октябрь, 16 в 18:58

В Херсонской области российские захватчики ужесточают фильтрационные мероприятия и начали процесс эвакуации “государственных” учреждений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16 октября.

— По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в приграничных районах РФ существенно снизился уровень морально-психологического состояния населения. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским.

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По имеющейся информации Генштаба, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Сообщается также, что в течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.

В Генштабе сообщают, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.