Жовтень, 16 в 18:58

У Херсонській області російські загарбники посилюють фільтраційні заходи та розпочали процес евакуації “державних” установ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16 жовтня.

— За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що у прикордонних районах РФ значно знизився рівень морально-психологічного стану населення. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.

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За наявною інформацією Генштабу, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.

Повідомляється також, що протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.

У Генштабі повідомляють, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.