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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти розпочали процес евакуації “державних установ” – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У Херсонській області російські загарбники посилюють фільтраційні заходи та розпочали процес евакуації “державних” установ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16 жовтня.

— За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що у прикордонних районах РФ значно знизився рівень морально-психологічного стану населення. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.

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За наявною інформацією Генштабу, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області.

Повідомляється також, що протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника.

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Наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника.

У Генштабі повідомляють, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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